Kırmızı bültenle aranan DEAŞ üyesi, Kilis'te yakalandı

TERÖR örgütü DEAŞ üyesi olduğu gerekçesi ile Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Danimarka vatandaşı Y.A., emniyet ve MİT'in ortak operasyonu ile Kilis-Suriye sınır hattında yakalandı.

Güvenlik güçleri, terör örgütü DEAŞ mensubu bir kişinin sınırı yasa dışı yollarla geçeceği bilgisi üzerine harekete geçti. Emniyet ve MİT'in düzenlediği ortak operasyon ile Kilis-Suriye sınırında yakalanan şüpheli emniyete götürüldü. Şüphelinin yapılan araştırmasında Danimarka vatandaşı Y.A. olduğu ve DEAŞ'a üye olduğu için Interpol tarafından kırmızı bültenle arandığı belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli Interpol işlemlerinin yapılması için İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne götürüldü.



KİLİS 09 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:13

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