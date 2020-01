Muhtarlardan Başkan Bulut’a destek

Kilisli Muhtarlardan Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut’a destek ziyareti.

Kilis Muhtarlar Derneği Başkanı Bülent Öztin ile muhtarlar Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut’u makamında ziyaret ederek, bazı bayın yayın organlarında çıkan haber nedeniyle Başkan Bulut’un yanında olduklarını ifade ettiler. Başkan Bulut, bazı medyada kuruluşlarında çıkan asılsız haberlerden dolayı destek vermek için gelen muhtarlara sonsuz teşekkür ettiğini ifade ederek, "Ayrıca bilinmesini isterim ki, bir adaletsizlikle karşı karşıyayız. Bunu en kısa sürede sonlandırmak için gereken her türlü çalışmayı yapacağız. Kilis’e karşı geliştirilecek her türlü sabotaja, her türlü politik harekete karşı çelik bir duvar gibi burada durmaya devam edeceğiz. Bizim için geçerli olan şey haktır, hukuktur, adalettir. Biz sizin başınızı asla öne eğdirmedik, bundan sonra da eğdirmeyeceğiz. Bundan sonraki süreci de en yakından takip edeceğiz. Şunu aklından kimse geçirmesin, Kilis'i başka yerlerle kimse karıştırmasın. Her türlü iftirayı yalan haberi ezecek güçte ve yeterlilikteyiz. Dayanışacağız, el ele ve kol kola olacağız. Desteklerini esirgemeyen tüm muhtarlarımıza tekrar teşekkürlerimi sunarım” diye konuştu.

