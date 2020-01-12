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Milli Eğitim Bakanı Selçuk Üniversite de etkinliklere katıldı

İHA

Düzenlenen toplantı ve etkinliklere katılmak üzere Kilis'e gelen Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk, 7 Aralık Üniversitesini ziyaret etti.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk Üniversite de etkinliklere katıldı

Düzenlenen toplantı ve etkinliklere katılmak üzere Kilis’e gelen Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk, 7 Aralık Üniversitesini ziyaret etti.
Rektörlük girişinde 7 Aralık Üniverisitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun ve senato üyelerince karşılanan Bakan Selçuk’a öğrenciler tarafından da çiçek takdim edildi. Bakan Ziya Selçuk ve beraberindeki heyet daha sonra “Ziya Öğretmenle Eğitim Buluşmaları” başlıklı program için Rektörlük Konferans Salonu'na geçti.
Konferansa Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk’un yanı sıra Vali Recep Soytürk, Milletvekilleri Mustafa Hilmi Dülger ile Ahmet Salih Dal, Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, İl Milli Eğitim Müdür Mehmet Emin Akkurt, sivil toplum kuruluşları ve öğretmenler katıldı.
Ziya Öğretmenle Eğitim Buluşmaları kapsamında öğretmenlerle yapılan söyleşinin başında kısa bir selamlama konuşması yapan Vali Recep Soytürk, hayırseverlerin eğitime yaptıkları katkılardan övgüyle söz ederken, bu buluşmanın düzenlenmesine katkı sağlayanlara teşekkür etti.
Bakan Ziya Selçuk ise “Mutlu Çocuklar Güçlü Türkiye” sloganıyla düzenlenen ve söyleşi formatında devam eden programda öğretmenlerden beklentilerini dile getirerek, öğretmenlerin çocuklarla ve toplumla olan diyaloglarının önemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Program sonunda Bakan Selçuk’a çeşitli armağanlar verilirken, Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun da Bakan Selçuk’a üniversite armasının işlendiği bir anı plaketi takdiminde bulundu.
Programın bitişinden sonra Rektörlük makamına geçen Bakan Ziya Selçuk burada şeref defterini imzaladı.
Daha sonra Bakan Selçuk ile beraberindekiler Tekel Suma Fabrikasının Milli Eğitim bünyesinde eğitim kampüsüne dönüştürülmesiyle ilgili protokolün imzalanacağı salona geçtiler. Protokolü Bakan Prof. Dr. Ziya Selçuk’un nezaretinde İlimiz Valisi Recep Soytürk, hayırsever iş adamları Fuat ve Fatih Tosyalı kardeşler, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Akkurt ve İl Özel İdare Genel Sekreteri Ramazan Sümer imzaladılar.
İmza töreninde konuşan Bakan Selçuk, bu örnek ve duyarlı davranışlarından dolayı Fuat ve Fatih Tosyalı kardeşlerin şahsında Tosyalı ailesine teşekkür ederek "Milletimiz adına eğitime katkı veren tüm hayırseverlerimize şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.
Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı iş adamı Fuat Tosyalı da eğitim konusunda anne babasının doğup büyüdüğü memleketleri olan Kilis’e böyle bir eğitim kampüsü kazandırmaktan dolayı çok mutlu oldukları ifade ederek bu durumun kendilerini fazlasıyla gururlandırdığını ifade etti.
Tosyalı Holding tarafından satın alınıp Kilis’e okul yapılması için bağışlanan Tekel Suma Fabrikası bir eğitim kampüsüne dönüştürülecek.

KİLİS

12 Ocak 2020 Pazar

  • İMSAK 06:13
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  • İKİNDİ 15:20
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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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