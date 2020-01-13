24 derslik Lise inşaatının startı verildi

Kilisli işadamı Ahmet Karakılınç tarafından yaptırılan 24 derslikli lise inşaatına başladı.

Fatih Sultan Mehmet Mahallesine yapılacak olan 24 derslik lise inşaatı için ilk kazma vuruldu. Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut’un da katıldığı inşaat için ilk hafriyat çalışmaları başladı. Belediye Başkanı Bulut, belediye tarafından yapılacak lisenin arsasının tahsis edildiği ifade ederek, “Hayırsever iş adamımız tarafından Fatih Sultan Mehmet Mahallesine yapılacak olan lise ile eğitime katkı sağlamaya devam ediyoruz. Karataş semtindeki lise eksikliği büyük oranda çözülmüş olacaktır” dedi.

KİLİS 13 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:12

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