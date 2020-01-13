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Kilis’te göçmen kaçakçılığı

İHA

Kilis'te, bir evde yapılan armada illegal yollarla Türkiye'ye gelen 8 yabancı uyruklu kişi yakalandı.

Kilis’te, bir evde yapılan armada illegal yollarla Türkiye’ye gelen 8 yabancı uyruklu kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bilali Habeş Mahallesinde O.K. ile F.M.A’nın ait evlerde yapılan aramada 8 yabancı uyruklu kişi yakalandı. 8 kişinin Suriye’den Türkiye’ye geçtiği öğrenildi. Şahıslar sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Olayla ilgili fO.K. ile F.M.A. gözaltına alındı.

KİLİS

13 Ocak 2020 Pazartesi

  • İMSAK 06:12
  • GÜNEŞ 07:37
  • ÖĞLE 12:45
  • İKİNDİ 15:21
  • AKŞAM 17:43
  • YATSI 19:02
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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