Kilis’te göçmen kaçakçılığı

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Kilis’te, bir evde yapılan armada illegal yollarla Türkiye’ye gelen 8 yabancı uyruklu kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bilali Habeş Mahallesinde O.K. ile F.M.A’nın ait evlerde yapılan aramada 8 yabancı uyruklu kişi yakalandı. 8 kişinin Suriye’den Türkiye’ye geçtiği öğrenildi. Şahıslar sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Olayla ilgili fO.K. ile F.M.A. gözaltına alındı.

KİLİS 13 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:12

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