Doğuda kar Kilis’te bahar

Kilis’te havanın bir anda ısınmasıyla birlikte vatandaşlar parklara koşarken, Türkiye’nin birçok bölgesi kar ve soğukla mücadele ediyor.

Doğu Anadolu ile Batı illeri ve Türkiye genelinde etkili olan sert hava şartlarında vatandaşlar kış ile mücadele ederken, Kilis’te 3 gündür havanın güneşli olması nedeniyle vatandaşlar çarşıya pazara çıktı. Parklarda banklarda oturan vatandaşlar, güneşlenerek baharı aratmayan havada geziyor. Kilis’te bu yıl yağış miktarında geçen yıla oranla yüzde 50 oranında düşüş yaşanıyor.

KİLİS 14 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:12

GÜNEŞ 07:37

ÖĞLE 12:45

İKİNDİ 15:22

AKŞAM 17:44

YATSI 19:03

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