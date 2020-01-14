Gazetecilerden Emniyet Müdürü Karabulut’a ziyaret

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Kilis Basın Cemiyeti üyeleri İl Emniyet Müdürlüğüne atanan Mahmut Karabulut’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Kilis Basın Cemiyeti Başkanı Nezir Çağlar ile kentte görev yapan gazeteciler İl Emniyet Müdürü Karabulut’a makamında ziyaret ettier. İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Basın Cemiyeti Başkanı Nezir Çağlar ile gazeteciler Emniyet Müdürü Karabulut’a gösterdiği yakın ilgiden dolayı teşekkür etti

KİLİS 14 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:12

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