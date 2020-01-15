135 Bin sentetik uyuşucu hap ele geçirildi

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Kilis’te, 2 ayrı operasyonda 135 bin adet ele geçirilirken 7 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 ayrı operasyonda, 135 bin 300 adet sentetik uyuşturucu captagon hap ele geçirildi. Olayla ilgili olarak yabancı uyruklu M.H., A.K., A.M.S.E., R.O., M.O., A.K. ile H.A. tutuklandı. M.C.’nin yakalanması içinde polis çalışma başlattı. Polisin uyuşturucu tacirlerine karşı operasyonları sürdürdüğü bildirildi.

KİLİS 15 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:12

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