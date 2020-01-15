Türk Kadın Konseyinden Başkan Bulut’a ziyaret

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Türk Kadınlar Konseyi Derneği Kilis Şube Başkanı Müzeher Kepekçi ile yönetim kurulu üyeleri Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut’u ziyaret etti.

Türk Kadınlar Konseyi Derneği Kilis kurucu Başkanı Aytül Salihoğlu, Şube Başkanı Müzeher Kepekçi Yönetim kurulu üyeleri, Selma Fazlıağaoğlu,Sevcan Serkan, Şenol Can Özel,Emel Ünver,Nermin Canbolat, Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut’u ziyaret ettiler. Başkan Bulut’a yeni belediye binasının hayırlı olması temennisinde ulunan Kilis Şube Başkanı Müzeher Kepekçi ile yönetim kurulu üyeleri Başkan Bulut’a Plaket takdim etti.

KİLİS 15 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:12

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