Kilis´te, 135 bin 300 uyuşturucu hap ele geçirildi

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KİLİS'te, polis tarafından düzenlenen 2 operasyonda, 135 bin 300 uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu hap ticareti yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik 2 ayrı operasyon düzenledi. Baskın düzenlenen adreslerde yapılan aramalarda, 135 bin 300 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Haplara el konulurken gözaltına alınan 7 şüpheli, sorgulalarının ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.



KİLİS 15 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:12

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