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(Özel haber) Şampiyon kardeşler madalyaya doymuyor

İHA

Kilis'te satranç turnuvalarına katılan 3 kardeş bütün madalyaları topluyor.

(Özel haber) Şampiyon kardeşler madalyaya doymuyor

Kilis’te satranç turnuvalarına katılan 3 kardeş bütün madalyaları topluyor.
Hacı Mehmet ve Nimet Erman Zeytçioğlu İlk ve Ortaokulunda eğitim gören Kazım, Serkan ve Hakan Kaya kardeşler, Türkiye Satranç Federasyonu Kilis Temsilciliğinin düzenlediği turnuvalarda birinci olarak, her biri 30’den fazla madalya kazandı. Kazım Kaya, Bu yıl Antalya’da yapılacak olan Yıldızlar Türkiye Şampiyonası'na katılacak.
Kazım Kaya (11), Serkan Kaya (10) ile Hakan Kaya (9) kardeşler evde ve okulda boş zamanlarında satranç oynayarak, pratiklerini geliştirmeleri nedeniyle rakiplerini bütün turnuvalarda yenerek şampiyonluklar elde ediyor. Kazım Kaya, satranca 3. sınıfta başladığını ifade ederek, “Türkiye’de ve Kilis’te derecelerim var. 30’dan fazla madalyam var. Satranca meraklıyım, bir yandan derslerimi aksatmıyorum bir yandan da hem okulda hem evde kardeşlerimle satranç oynayarak kendimizi geliştiriyoruz. Büyüdüğüm zaman Türkiye şampiyonu olmak istiyorum. Satrancı ek iş olarak yapmayı planlıyorum. Bize her türlü desteği veren Satranç Federasyonu İl Temsilcisi Gönül Çelen ile İl Hakemimiz ve öğretmenimiz Günay Yılmaz Yılmazer’e teşekkür ediyorum” dedi.
Serkan Kaya ise Müsabakalara katılarak dereceye girmekten mutlu olduğunu ifade ederek, “3 kardeşin satranç oynaması bir avantaj. Sürekli boş zamanlarımızda satranç oynuyoruz. Kendimizi geliştiriyoruz. Satranç bizim için tutku haline geldi. En sevdiğimiz oyunlardan birisi. Hedefim büyüyünce satranç antrenörü olmak, dünya ve Avrupa şampiyonu olmak istiyorum. Türkiye’yi gururlandırmak istiyorum” diye konuştu.
Hakan Kaya ise kardeşleri ile sürekli satranç oynadığını belirterek, “Kardeşlerimle satranç oynamak güzel bir duygu. Kendimizi daha geliştirmek ve iyi yerlere gelmek istiyoruz. İl Temsilcisi Gönül Çelen ile İl Hakemimiz Günay Yılmaz Yılmazer’e verdikleri destekten ötürü teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.
Satranç İl Hakemi Günay Yılmaz Yılmazer de yaptığı açıklamada, sınıf öğretmeni olduğunu ve kendi sporcularını yetiştirdiğini dile getirerek, “Çok şükür istediğimiz dereceleri elde etmeye çalışıyoruz. Elde de ediyoruz. Zaten sporcularımız ileri derecede başarı gösterdiler. Kilis şampiyonu oldular. Biz de elimizden geldiği kadar onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Kazım Kaya’yı yarın Antalya’da yapılacak olan Yıldızlar Türkiye Şampiyonası'na götürüyoruz. İl Temsilcimiz Gönül Çelen’in desteği esirgenemez, en büyük destekçimiz kendisi olmuştur. 3 kardeşin başarıyı elde etmesi hiç de kolay olmadı. 3 kardeş yan yana oldukları için evlerine gittikleri zaman pratik yapma şansları oluyor. Diğer çocuklarımız da 3 kardeşi örnek almaya çalışıyorlar” açıklamasını yaptı.

KİLİS

16 Ocak 2020 Perşembe

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