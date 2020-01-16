Kilis Valisi Recep Soytürk Başkanlığında Uyuşturucu ve bağımlılıkla mücadele değerlendirme toplantısı yapıldı.

Vali Soytürk başkanlığında, yapılan toplantıda, metruk binaların tespiti, yıkımı ve ıslahına yönelik çalışmaların gözden geçirilmesi, uyuşturucu kullanımı ve satışı açısından riskli olan fark ve rekreasyon alanlarına güvenlik sistemlerinin kurulması ve ışıklandırma faaliyetlerinin yapılması, öncelik derecesine göre belirlenen okullara güvenlik kameralarının kurulması, okul çevrelerinde güvenliğin arttırılması, okul ve okul çevrelerinde illegal yollarla sigara satışının engellenmesine yönelik denetimlerin yapılması, il genelinde uyuşturucu arzının engellenmesine yönelik yapılan çalışmalarda gelinen noktanın değerlendirilmesi, bir önceki yıl ile kıyaslanması, 2020 yılında yapılan çalışmaların belirlenmesi ve STK'larla yapılacak işbirliğinin değerlendirilmesi gibi gündem maddeleri ele alındı.

İçişleri Bakanlığınca tüm yurtta eş zamanlı olarak düzenlenen Uyuşturucu ve Bağımlılıkla Mücadele değerlendirme toplantısına Cumhuriyet Savcısı Ömer Mert, 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Rektör Yardımcısı Prof. Dr.Abdurrahman Çetin, Vali Yardımcısı Fehmi Sinan Niyazi, Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Tohumcu, Elbeyli Kaymakamı Kadir Duman, Musabeyli Kaymakamı Sertaç Kırçuval, İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Hakan Başaklıgil ve ilgili kamu kurum ve kuruluşu müdürleri ile Yeşilay Kilis Şubesi Başkanı Murat Şekeroğlu katıldı.

KİLİS 16 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:12

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