Devrilen traktörün sürücüsü öldü

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Kilis’te devrilen traktörün altında kalan sürücüsü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Mehmet Fatih Bayındır (62) yönetimindeki 79 AF 836 traktör, merkeze bağlı Oylum Mahallesi'nden Arpakesmez köyüne giderken devrildi. Traktörün altında kalan Mehmet Fatih Bayındır olay yerinde hayatını kaybet etti. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

KİLİS 16 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:12

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