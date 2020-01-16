Kilis´te devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü

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KİLİS'te kontrolden çıkarak şarampole devrilen traktörün altında kalan sürücüsü öldü.

Kaza merkeze bağlı Oylum köyü yakınlarında meydana geldi. Arpakesmez köyü yönünde ilerleyen Mehmet Fatih Bayındır´ın (62) kullandığı 79 AF 836 plakalı traktör kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı ile olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, vinçle yerinden kaldırılan traktörün altında kalan sürücü Mehmet Fatih Bayındır'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Bayındır'ın cansız bedeni otopsi için hastane morguna konulurken, jandarmanın kaza ile ilgili soruşturması sürüyor.



KİLİS 16 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:12

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