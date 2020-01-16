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Kilis´te devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü

DHA

KİLİS'te kontrolden çıkarak şarampole devrilen traktörün altında kalan sürücüsü öldü.

KİLİS'te kontrolden çıkarak şarampole devrilen traktörün altında kalan sürücüsü öldü.
Kaza merkeze bağlı Oylum köyü yakınlarında meydana geldi. Arpakesmez köyü yönünde ilerleyen Mehmet Fatih Bayındır´ın (62) kullandığı 79 AF 836 plakalı traktör kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı ile olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, vinçle yerinden kaldırılan traktörün altında kalan sürücü Mehmet Fatih Bayındır'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.  
Bayındır'ın cansız bedeni otopsi için hastane morguna konulurken, jandarmanın kaza ile ilgili soruşturması sürüyor.

KİLİS

16 Ocak 2020 Perşembe

  • İMSAK 06:12
  • GÜNEŞ 07:36
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  • İKİNDİ 15:24
  • AKŞAM 17:46
  • YATSI 19:05
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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