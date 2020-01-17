Genç Erkekler Voleybol Turnuvasında şampiyon belli oldu

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Kilis’te Liseler arası Genç Erkekler Voleybol Turnuvası Nedim Ökmen Anadolu Lisesi oldu.

Kilis Kapalı Spor Salonunda gerçekleştirilen Liseler arası Genç Erkekler Voleybol Turnuvası Final maçında galip gelen Nedim Ökmen Anadolu Lisesi birinci oldu. 2’inciliği ise Öncüpınar Hürriyet İmam Hatip Anadolu Lisesi oldu. Final maçında Nedim Ökmen Anadolu Lisesi sporcuları , Öncüpınar Hürriyet İmam Hatip Anadolu Lisesini yenerek şampiyon olması nedeniyle büyük sevinç yaşadılar.

KİLİS 17 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:12

GÜNEŞ 07:36

ÖĞLE 12:46

İKİNDİ 15:25

AKŞAM 17:47

YATSI 19:06

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