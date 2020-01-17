52 bin Türk ve Suriyeli öğrenci karne aldı

Kilis’te 52 bin Türk ve Suriyeli öğrenci, ilk dönem karnelerini alarak 15 gün sürecek olan yarıyıl tatiline girdi.

20192020 eğitim öğretim yılının ilk döneminin sona ermesiyle yurt genelinde olduğu gibi Kilis’te de öğrenciler yarıyıl tatiline girdi. Kilis ve ilçelerinde anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitim gören 52 bin Türk ve Suriyeli öğrenci karnelerini aldı. 15 günlük yarıyıl tatiline giren öğrenciler, karne sevincini aileleriyle paylaştı.

KİLİS 17 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:12

GÜNEŞ 07:36

ÖĞLE 12:46

İKİNDİ 15:25

AKŞAM 17:47

YATSI 19:06

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