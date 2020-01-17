Jandarmadan “Kan ver hayat kurtar” kampanyasına destek

Kilis’te jandarma personeli, “Kan ver hayat kurtar” kampanyasına destek vererek kan bağışında bulundular.

Kilis Kızılay Kan Merkezi tarafından “Kan ver hayat kurtar” kampanyasına İl Jandarma Komutanlığı personeli kan vererek destek oldular. İl Jandarma Komutanlığında görevli rütbeli personel, erbaş ve erler Kızılay Kan Merkezi tarafından seyyar kan alma aracında kan toplama aracında kan bağışında bulundular. Kızılay Kan Merkezi Müdürü Dr. Esra Yılmaz, “Kan ver hayat kurtar” Kampanyasına destek veren jandarma personeline teşekkür ettiğini ifade ederek, “Jandarma birimlerinde görevli personel 3 ayda bir düzenli olarak kan bağışında bulunuyorlar. İl Jandarma Komutanı Hakan Başaklıgil başta olmak üzere tüm jandarma personeline şükranlarımı sunuyorum” dedi.

KİLİS 17 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:12

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