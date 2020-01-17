Kilis'te tarihi eser operasyonu

KİLİS'te, jandarmanın tarihi eser kaçakçılarına yönelik düzenlediği operasyonda 29 sikke ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, kentte tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Resul Osman Mesire alanı içinde tespit edilen bir motosikleti durduran ekipler, yaptığı aramada 29 sikke ele geçirdi. Tarihi eserlere el koyan ekipler, motosiklet sürücüsü Ö.M.'yi gözaltına aldı.
KİLİS
17 Ocak 2020 Cuma
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