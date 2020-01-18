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Kilis Belediyesi Gençlik Merkezindeki gençlere 'akran Eğitimi' verildi.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Genç Kızılay Topluluğu tarafından Sosyal Uyum Projesi Kapsamında Gençlik Merkezindeki Gençlere 'akran eğitimi' verildi. Akran eğitimi sonrasında eğitime katılan gençlere, kaza veya benzeri olaylarda vatandaşa ilk yardım eğitiminin nasıl yapılacağı uygulamalı olarak verildi.

Gençlerin yoğun ilgi gösterdiği eğitimin sonunda soru cevap bölümü ile etkinlik tamamlandı.

KİLİS 18 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 06:12

GÜNEŞ 07:35

ÖĞLE 12:47

İKİNDİ 15:26

AKŞAM 17:48

YATSI 19:07

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