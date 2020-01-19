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Bölgesel Amatör Ligi Kilis Belediyespor: 1- Adıyaman 1954spor: 1

İHA

Bölgesel Amatör Ligi Kilis Belediyespor: 1- Adıyaman 1954spor: 1

Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 2’inci Grup maçında Kilis Belediyespor kendi sahasında konuk ettiği Adıyaman 1954spor’u 1berabere bitti.
Bölgesel Amatör Ligi 2’inci Grupta mücadelesi veren Kilis Belediyespor Adıyaman 1954spor ile karşı karşıya geldi. Kilis Belediyespor’un ilk yarıda gölünü 37 dakikada Özcan Polat kaydetti. İlk yarı Kilis Belediyespor’un 10 üstünlüğü ile sona erdi. İkinci yarıda Adıyaman 1954spor’un golünü 85 dakikada Fahri Eren Pamuk’un attığı gol ile skor eşitlendi. Karşılaşmada başka gol olmayınca karşılaşma 11 sona erdi.

KİLİS

19 Ocak 2020 Pazar

  • İMSAK 06:11
  • GÜNEŞ 07:35
  • ÖĞLE 12:47
  • İKİNDİ 15:27
  • AKŞAM 17:49
  • YATSI 19:07
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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