Bayan Voleybol takımı rakip tanımıyor

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Kilis Belediyespor Bayan Voleybol takımı bu hafta sonu deplasmanda Adıyaman SporDer’i 30 net bir skorla geçti.

voleybol Bayanlar 2.liginde mücadele eden Kilis Belediyespor Bayan Voleybol takımı, Adıyaman SporDer’i 30’lık net bir skorla geçti. Maçın başından sonuna kadar üstün bir performans sergileyen Bayan Voleybol takımı başarılarını üst üste aldığı galibiyetler ile sürdürüyor. Kilis Belediyespor Bayan Voleybol takımının ligde başarısı kentte sevinç ile karşılandı.

KİLİS 20 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:11

GÜNEŞ 07:35

ÖĞLE 12:47

İKİNDİ 15:27

AKŞAM 17:50

YATSI 19:08

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