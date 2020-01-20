Kilis Belediyespor lideri koltuğundan etti

Kilis Belediyespor, Adıyaman 1954spor ile 11 berabere kalarak lideri koltuğundan etti.

Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 2’inci Grup maçında Kilis Belediyespor kendi sahasında konuk ettiği Adıyaman 1954spor’u 1berabere kalmasından sonda lider Adıyaman 1954spor’un 2 puan kaybetmesi nedeniyle liderlik koltuğundan indi. Maçın başından sonuna kadar üstün bir futbol sergileyen Kilis Belediyespor 37 dakikada Özcan Polat’ın kaydettiği gol ile 10 öne geldi. 85 dakikada Fahri Eren Pamuk’un attığı gol ile beraberliği sağlayan Adıyaman 1954spor, bu sonuç ile liderliği Kahtaspor’a bıraktı.

Kilis Belediyesporlu oyuncular 2 puanı da bırakmanın üzüntüsünü yaşadı.

KİLİS 20 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:11

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AKŞAM 17:50

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