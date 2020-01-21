Gümrük Müdürleri Rektör Karacoşkun’la bir araya geldi

Öncüpınar Gümrük Müdürü Şevki Keskin ve Çobanbey Gümrük Müdürü Celal Yıldırım, 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun’u makamında ziyaret ettiler.
Kilis’in Öncüpınar Gümrük Müdürü i Keskin ile Çobanbey Gümrük Müdürü Yıldırım, Üniversite Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun’u ile bir araya geldiler.
Görüşmede gümrükteki faaliyetlerin durumu hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.
KİLİS
21 Ocak 2020 Salı
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