Gümrük Müdürleri Rektör Karacoşkun’la bir araya geldi

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Öncüpınar Gümrük Müdürü Şevki Keskin ve Çobanbey Gümrük Müdürü Celal Yıldırım, 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun’u makamında ziyaret ettiler.

Kilis’in Öncüpınar Gümrük Müdürü i Keskin ile Çobanbey Gümrük Müdürü Yıldırım, Üniversite Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun’u ile bir araya geldiler.

Görüşmede gümrükteki faaliyetlerin durumu hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.

KİLİS 21 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:11

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