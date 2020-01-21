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Gümrük Müdürleri Rektör Karacoşkun’la bir araya geldi

İHA

Öncüpınar Gümrük Müdürü Şevki Keskin ve Çobanbey Gümrük Müdürü Celal Yıldırım, 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun'u makamında ziyaret ettiler.

Gümrük Müdürleri Rektör Karacoşkun’la bir araya geldi

Öncüpınar Gümrük Müdürü Şevki Keskin ve Çobanbey Gümrük Müdürü Celal Yıldırım, 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun’u makamında ziyaret ettiler.
Kilis’in Öncüpınar Gümrük Müdürü i Keskin ile Çobanbey Gümrük Müdürü Yıldırım, Üniversite Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun’u ile bir araya geldiler.
Görüşmede gümrükteki faaliyetlerin durumu hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.

KİLİS

21 Ocak 2020 Salı

  • İMSAK 06:11
  • GÜNEŞ 07:34
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  • İKİNDİ 15:28
  • AKŞAM 17:51
  • YATSI 19:09
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