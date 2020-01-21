Kilis'te Dünya Gümrük Günü söyleşisi

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu ve Öncüpınar Gümrük Müdürlüğü iş birliğiyle “26 Ocak Dünya Gümrük Günü” kapsamında bir etkinlik gerçekleştirildi.

Öncüpınar Gümrük Müdürü Şevki Keskin, Çobanbey Gümrük Müdürü Celal Yıldırım ve Öncüpınar Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürü Abbas Şahin’in katılımıyla gerçekleştirilen söyleşiye akademisyenler ile öğrenciler katıldı. Gümrük Müdürlüğünden gelen yetkililer ve alanında uzman diğer personel konuyla ilgili sunumlarını yaptıktan sonra öğrencilerden gelen soruları cevapladılar.

Gümrük Müdürleri ile Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Halil Uzun’un yaptığı görüşmede Gümrük Müdürlüğü ve Meslek Yüksekokulu bünyesinde bulunan Dış Ticaret Bölümü arasında koordineli bir şekilde yapılabilecek çalışmalar hakkında bilgi alışverişinde bulundular.

KİLİS 21 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:11

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