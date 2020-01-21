Kilis'in köylerinde kan bağış kampanyası başlatıldı

Kilis Kızılay Kan Merkezi Müdürü Dr. Esra Yılmaz, “Kan Ver Hayat Kurtar” kampanyasının ilk kez köylerde düzenlenerek, kan bağışını kabul etmeye başladıklarını kaydetti.

Kan Merkezi Müdürü Dr. Esra Yılmaz Kilis’te ilk kez 3 köyde kan bağışı kampanyası düzenlediklerini ifade ederek, “İl Jandarma Komutanlığının desteğiyle köylerimizde kan bağışı yapmak isteyen vatandaşlarımızın ayağına kadar gidiyoruz. Kan bağışına köyde yaşayan vatandaşlarımız yoğun ilgi gösteriyorlar. Şu zamana kadar böyle bir uygulama olmamıştı, Polateli ilçemize bağlı Belenözü, Bağarası, Ürünlü 3 köylerimizde böyle bir etkinlik düzenledik. Bundan sonra da bu etkinlikleri attırarak sürdüreceğiz. Kan bağışı konusunda bizlere destek veren, kan bağışında bulunan herkese teşekkür ediyorum” dedi.

KİLİS 21 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:11

GÜNEŞ 07:34

ÖĞLE 12:48

İKİNDİ 15:28

AKŞAM 17:51

YATSI 19:09

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.