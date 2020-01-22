2020 spor toto ümitler şampiyonası Kilis’te yapılacak

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Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, 2020 spor toto ümitler şampiyonasının Kilis’te yapılacağını söyledi.

Başkan Bulut, Kilis Belediyesi ile Türkiye Judo federasyonun çalışmaları sonucu 2020 spor toto ümitler şampiyonası Kilis’te yapılacağını ifade ederek, “Bun 500 sporcu ve 80 hakem şampiyona için ilimize gelecek. Şampiyona 3 gün sürecek. Bu anlamda Kilisin tanıtımı açısından büyük bir fırsat yakalamış olacağız. Tüm Hemşerilerimizi 242526 ocak tarihlerinde Beşevler Kapalı Spor Salonunda yapılacak olan şampiyonaya davet ediyorum” dedi.

KİLİS 22 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:11

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