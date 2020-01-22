Komandolar Hücum Marşı'yla sınır hattına gitti

Komando birlikleri ile mayına dayanıklı kirpiler, Hücum Marşı eşliğinde Kilis’in Suriye sınırındaki kritik bölgelere sevk edildi.

Kilis’te askeri hareketlilik yaşanıyor. Batı ve doğu illerinden Gaziantep üzerinden gelen komando birlikleri ulaştı. Suriye’de görev yapacak olan Piyade Komando birlikleri, mayına dayanıklı kirpiler ve askerleri araçlar ile birlikte Kilis Öncüpınar Konaklama Tesislerine giriş yaptı. Araçlarda Mehter Marşı ile birlikte Hücum Marşı'nın çalınması dikkat çekti. Komando birliklerinin Suriye’de görev yapmak için geldikleri, bir süre Öncüpınar Konaklama Tesislerine kaldıktan sonra Suriye’ye geçecekleri öğrenildi.

KİLİS 22 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:11

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