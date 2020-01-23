Daire Başkanı Oruç Elbeyli ilçesinde

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Milli Eğitim Bakanlığı Yapı İşleri Daire Başkanı Fatih Mehmet Oruç Başkanlığındaki teknik ekip ile birlikte Elbeyli ilçesinde yapımı tamamlan okulların kabul işlemini gerçekleştirdiler.

Daire Başkanı Fatih Mehmet Oruç, beraberindeki teknik ekip ile birlikte Kilis İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Akkurt'la Elbeyli Belediye Başkanı Süleyman Şimşek’i ziyaret ettiler. Oruç ve beraberindekiler, yapımı tamamlanan okulların kabul işlemlerini gerçekleştirdi. Elbeyli Belediye Başkanı Süleyman Şimşek, “Milli Eğitim Bakanlığı Yapı İşleri Daire Başkanı Fatih Mehmet Oruç Başkanlığındaki teknik ekip ile birlikte İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Akkurt'la İlçemiz de yapımı tamamlanan okul binasının kabul işlemini gerçekleştirdik. İlçemize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum” dedi.

KİLİS 23 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:10

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