Model uçak başlangıç ve tekamül kursu başladı

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Kilis’te, Model uçak başlangıç ve tekamül kursuna yoğun ilgi görüyor.

Kilis Belediyesi Gençlik Merkezi ile Türk Hava Kurumu Kilis Şubesi işbirliği ile açılan Model uçak başlangıç ve tekamül kursuna öğrenciler yoğun ilgi gösteriyor.

Öğrencilerin ilgi gösterdiği kursa katılan kursiyerlerin eğitimlerinin tamamladıktan sonra sertifika verileceği bildirildi.

KİLİS 23 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:10

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