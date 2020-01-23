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Model uçak başlangıç ve tekamül kursu başladı

İHA

Kilis'te, Model uçak başlangıç ve tekamül kursuna yoğun ilgi görüyor.

Model uçak başlangıç ve tekamül kursu başladı

Kilis’te, Model uçak başlangıç ve tekamül kursuna yoğun ilgi görüyor.
Kilis Belediyesi Gençlik Merkezi ile Türk Hava Kurumu Kilis Şubesi işbirliği ile açılan Model uçak başlangıç ve tekamül kursuna öğrenciler yoğun ilgi gösteriyor.
Öğrencilerin ilgi gösterdiği kursa katılan kursiyerlerin eğitimlerinin tamamladıktan sonra sertifika verileceği bildirildi.

KİLİS

23 Ocak 2020 Perşembe

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