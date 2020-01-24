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Ümitler Türkiye Judo Şampiyonası, Kilis'te başladı

DHA

TÜRKİYE Judo Federasyonu'nun bu yılki ilk faaliyeti olan Spor Toto 2020 Ümitler Türkiye Judo Şampiyonası, Kilis'te başladı.

TÜRKİYE Judo Federasyonu'nun bu yılki ilk faaliyeti olan Spor Toto 2020 Ümitler Türkiye Judo Şampiyonası, Kilis'te başladı.
Beşevler Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonada sporseverler tribünleri doldurdu. Turnuvayı izleyen Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, 2020 Ümitler Türkiye Judo Şampiyonası'nın önemine dikkat çekerek, "Türkiye'de 81 ilde yapılan judonun Kilis'te düzenlenmesi bizi mutlu etti. 62 ilimizden 871 sporcunun yanı sıra antrenör, hakemler ile birlikte 1250 kişi burada bulunuyor. İnsanların Kilis'e gelirken bakışları biraz farklıydı, geldikleri günden beri insanların bakış açıları biraz daha değişmiş oldu. Spor sadece bir yarışma değil, kültürel olarak büyük katkı sağlamaktadır" dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Müsabakalardan görüntüler
Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz'un açıklamaları
Yarışmalardan görüntüler
Röportajlar
Genel ve detay görüntüler
(Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, DHA)

KİLİS

24 Ocak 2020 Cuma

  • İMSAK 06:10
  • GÜNEŞ 07:33
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  • İKİNDİ 15:31
  • AKŞAM 17:54
  • YATSI 19:12
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