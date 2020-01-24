Kilis Gastronomisi Dünyaya Açılıyor projesi kapsamında tanıtım etkinliği düzenlendi.

İslambey ÇATOM Konağında gerçekleştirilen etkinliğe yoğun katılım sağlandı. 300'ü aşkın yemek ve tatlı çeşidi bulunan Kilis'te, "Kilis Gastronomisi Dünyaya Açılıyor" etkinliği ile yemek ve tatlıların bir kısmının tanıtımı ve sunumu yapıldı. Halk oyunları gösterisinden sonra bir konuşma yapan İl Kültür ve Turizm İl Müdürü Cuma Özdemir, Kilis Gastronomisi Dünyaya Açılıyor projesiyle tarihi ve kültürel geçmişe sahip olan Kilis'in bereketli coğrafyasına 14 medeniyete beşiklik ettiğini ifade ederek, ”Gastronomi ile tanışması, gastronomisini dünyaya tanıtılması noktasında bir meşale yaktığımızı düşünüyorum. Kur'anı Kerim'de zikredilen, bütün yemeklerimize lezzet katan zeytinin şehri Kilis’tir. Kültür ve Turizm Bakanlığının 2020 yılını gastronomi yılı ilan etmesi bütün turları gastronomi güzergahına yönlendirildiğini düşündüğümüzde projemizin zamanlamasının çok anlamlı olduğunu düşünüyorum. Bunu fırsata çevirmeyi düşünüyoruz” dedi.

İpekyolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Burhan Akyılmaz, son dönemlerde şehirlerin birbiriyle rekabet etmek için kendilerini tanıtmaya çalıştığını ifade ederek, “Gastronomi ve gastronomi turizmini enstrüman olarak kullanmaya başladılar. Gastronomi gerek üretim alt yapısıyla gerekse oluşturduğu istihdam kapasitesiyle gönümüzde kalkınma eksenli, ekonomi büyüme modeli olma yolunda hızla yürümektedir. Kilis ilimizde kendi özelinde gastronomi anlamda çok önemli bir alt yapıya tarımsal bir ürün alt yapısına sahiptir” diye konuştu.

Daha sonra Kilis yöresine ait yemekler, tatlılar ile zeytinyağının tanıtıldığı stantlar açıldı. Etkinlikle Kilis yöresine ait yemeklerin tadımları ve ikramları da yapıldı.

Etkinliğe Vali Yardımcısı Osman Demir, Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, İl Genel Meclisi Başkanı Şıhmehmet Yalçın, Kültür ve Turizm İl Müdürü Cuma Özdemir, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ramazan Sümer, İpekyolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Burhan Akyılmaz, AK Parti Kilis İl Başkanı Mehmet Murat Karataş ile davetliler katıldı.

KİLİS 24 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:10

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