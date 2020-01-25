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Judo Türkiye İşitme Engelliler Şampiyonası, Kilis’te başladı Türkiye İşitme Engelliler Spor ...

İHA

Judo Türkiye İşitme Engelliler Şampiyonası, Kilis'te bulunan Beşevler Spor Salonu'nda başladı.

Judo Türkiye İşitme Engelliler Şampiyonası, Kilis’te başladı Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Genel Sekreteri Tolga Vural: “İşitme engellilerin nisan ayında Fransa’da dünya şampiyonası var” “İşitme engelliler branşında dünya şampiyonasına katılacak sporcuları buradan seçeceğiz”

Judo Türkiye İşitme Engelliler Şampiyonası, Kilis’te bulunan Beşevler Spor Salonu'nda başladı.
Kilis Beşevler Spor Salonu'nda, Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu tarafından düzenlenen Judo Türkiye İşitme Engelliler Şampiyonası başladı. Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Genel Sekreteri Tolga Vural, “İşitme Engelliler Şampiyonası'nda 21 ilden 50 sporcu mücadele ediyor. Buradan seçilecek, madalya alacak sporcuları İşitme Engelliler Milli Takımı'na davet edeceğiz. İşitme engellilerin nisan ayında Fransa’da dünya şampiyonası var. İşitme engelliler branşında dünya şampiyonasına katılacak sporcuları, inşallah buradan seçeceğiz” dedi.

KİLİS

25 Ocak 2020 Cumartesi

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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