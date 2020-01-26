Azez'de PKK/YPG'li teröristlerden bomba yüklü kamyonetle saldırı: 7 ölü

KİLİS'in karşısında bulunan Suriye'nin Halep kentine bağlı Azez ilçesinde, terör örgütü PKK/YPG tarafından bomba yüklü kamyonet infilak ettirildi. Saldırıda 7 kişi yaşamını yitirirken, çok sayıda kişi yaralandı. Patlama anı, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Azez ilçe merkezinde, akşam saatlerinde, PKK/YPG'li teröristlerce bomba yüklü kamyonet infilak ettirildi. Saldırının ardından bölgeye, sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi. 7 kişinin yaşamını yitirdiği saldırıda yaralanan çok sayıda kişi ise hastanelere kaldırıldı. Kamyonetin patlatılma anı, çevredeki güvenlik kameralarınca kaydedildi. Görüntülerde, bölgeye yakın olan motosikletlinin patlamanın şiddetiyle metrelerce uzağa savrulduğu anlar yer aldı. Yerel polis, saldırının ardından şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.



KİLİS 26 Ocak 2020 Pazar İMSAK 06:09

GÜNEŞ 07:32

ÖĞLE 12:49

İKİNDİ 15:33

AKŞAM 17:56

YATSI 19:14

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