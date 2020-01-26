Azez’de patlama: 7 ölü, 15 yaralı

Mavi Göl'ün hikayesi: Bilanço çok daha ağır olabilirdi

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Suriye’nin Halep kentine bağlı Azez ilçesinde PKK/PYD tarafından düzenlenen bombalı saldırıda 7 kişi öldü, 15 kişi yaralandı. Saldırıda ağır yaralanan 1’i çocuk 9 Suriyeli Kilis’e getirildi.



Edinilen bilgiye göre, Azez Adliyesi yakınlarında PKK/PYD tarafından bombalı araçla düzenlenen saldırıda ilk belirlemelere göre, 7 Suriyeli hayatını kaybetti, 15 kişi de yaralandı. Durumu ağır olan 1’i çocuk 9 Suriyeli, Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı Suriyelilerin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

KİLİS 26 Ocak 2020 Pazar İMSAK 06:09

GÜNEŞ 07:32

ÖĞLE 12:49

İKİNDİ 15:33

AKŞAM 17:56

YATSI 19:14

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