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Kilis’te Elazığ ile Malatya’ya yardım kampanyası

İHA

Kızılay Kilis Şubesi tarafından deprem bölgesi Elazığ ile Malatya'ya yardım kampanyası başlattı.

Kilis’te Elazığ ile Malatya’ya yardım kampanyası

Kızılay Kilis Şubesi tarafından deprem bölgesi Elazığ ile Malatya’ya yardım kampanyası başlattı.
Kızılay Kilis Şubesinde gerçekleştirilen yardım kampanyasına AK Parti Kilis İl Başkanı Mehmet Murat Karataş, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mehmet Nur Korkmaz, Belediye Başkan Yardımcıları Mustafa Tohumcu ile Servet Ramazan, AK Partililer ile mahalle muhtarları katıldı. AK Parti Kilis İl Başkanı Mehmet Murat Karataş, Elazığ ile Malatya’da depremde hayatını kaybedenlere Allahtan rahmet yaralılara ise şifa dileğinde bulunduğunu ifade ederek, “Bugün burada Kızılay’a destek olmak için toplandık. Türk Kızılay’ı Türkiye’de ve dünyada mazlumların ve mağdurların yanında yer aldı. Biz esasında sosyal medyada olumsuz algı oluşturmak adına Kızılay’ın malzeme ve erzaka ihtiyacı mı var?, gibi yapılan paylaşımlara birazda tepki olsun diye buradayız. Türk Kızılay’ının bütün depoları ağzına kadar doludur. Bütün dünya mazlumlarının her zaman yanındadır. Ancak biz toplumsal duyarlılık oluşturmak amacıyla depremde mağdur olan vatandaşlarımızın, kardeşlerimizin acılarına ortak olmak için bugün buradayız. AK Parti Kilis teşkilatı olarak, toplamış olduğumuz yardımları Kızılay Kilis Şubesine teslim ettik. Tüm Kilis halkının yardımlarını Kızılay Kilis Şubesine teslim etmelerini istiyorum” dedi.
Kızılay Kilis Şube Başkanı Andan Erdoğan ise Elazığ ile Malatya’da depremden zarar görenler için kampanya başlattıklarını ifade ederek, "AK Parti Kilis İl Başkanı Mehmet Murat Karataş ile yönetimi bizlere bu konuda destek oldular. Tüm Kilis halkının bu kampanyaya destek sunmalarını istiyoruz. Bizim malzeme yönünden hiçbir sıkıntımız yok. Ama Kilis halkı bu konuda çok duyarlıdır. Yardım yapmak isteyen vatandaşlarımızın gıda, battaniye, yorgan, elektrikli ısıtıcılara ihtiyacımız var. Bizde bu ihtiyaçları olan Elazığ ve Malatya’ya göndereceğiz” diye konuştu.

KİLİS

27 Ocak 2020 Pazartesi

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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