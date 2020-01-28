Kilis’ten, Elazığ'a deprem bölgesine giden UMKE ile 112 acil sağlık ekibi deprem bölgesinden döndü.

Elazığ Sivrice merkezli 6.8 şiddetindeki depreme Kilis’ten takviye amaçlı giden 16 kişiden oluşan UMKE ile 112 acil sağlık ekibi arama kurtarma çalışmalarının deprem bölgesinde sona ermesi nedeniyle Kilis’e döndüler. Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ile Barış Pınarı harekatlarında da görev yapan Kilis UMKE ile 112 acil sağlık ekipleri Deprem Bölgesinde görevlerinin sona ermesinden sonra araç, gereç ve personelleriyle birlikte Kilis’e dönerek görevlerine başladılar.

KİLİS 28 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:08

GÜNEŞ 07:30

ÖĞLE 12:49

İKİNDİ 15:35

AKŞAM 17:58

YATSI 19:16

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