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Kilis'te10 kaçak göçmen yakalandı

DHA

KİLİS'te, polis tarafından minibüste, yasa dışı yollarla ülkeye girdikleri belirlenen 10 Suriyeli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mehmet Rıfat Kazancıoğlu Mahallesi'nde Suriye uyruklu Z.İ. yönetimindeki minibüsü durdurdu. Minibüste, Suriye'den Türkiye'ye yasadışı yollarla girdikleri  belirlenen A.E.M., M.E.İ., M.A.İ., H.E.T., R.E.M., A.E.M., E.E., H.E.M., E.A.İ. ve M.A.İ. yakalandı. 10 kaçak göçmen sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi'ne teslim edilirken, sürücü Z.İ. adliyeye sevk edildi. 

KİLİS

28 Ocak 2020 Salı

  • İMSAK 06:08
  • GÜNEŞ 07:30
  • ÖĞLE 12:49
  • İKİNDİ 15:35
  • AKŞAM 17:58
  • YATSI 19:16
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