Kilis'te uyuşturucu imalatı ve ticaretine 1 tutuklama

KİLİS'te polisin düzenlediği operasyonda, uyuşturucu imalatında kullanılan kimyasal madde ile düzenek ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu imalatı ve ticaretinin önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında H.M.K.'nin adresine operasyon düzenledi. Operasyonda yapılan aramada 18.5 kilo toz madde, 10 kilo fosfor, 14 kilo iyad, 150 litre tolgen, 75 litre aseton, 20 kilo kastik sodyum sidroksit, 2 filtre kağıdı, 2 kutu ph ölçer, 10 litre ayrıştırıcı, 2 adet 8 litrelik balon, cam damıtma cihazları, cam ölçekler, metal süzgeç, amonyak, bir terazi, asit ölçüm test kiti, elektrikli ısıtıcı ve 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Malzemelere el kolan ekipler H.M.K.'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



KİLİS 28 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:08

GÜNEŞ 07:30

ÖĞLE 12:49

İKİNDİ 15:35

AKŞAM 17:58

YATSI 19:16

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.