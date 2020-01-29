İsviçre Büyükelçiliğinden Elbeyli'deki mülteci kampına ziyaret

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

İsviçre Büyükelçiliğinde görevli Göç Ataşesi Tobias Schlapfer, Kilis’in Elbeyli ilçesinde Suriyelilerin barındığı Beşiriye konaklama tesislerini gezdi.

Göç Ataşesi Tobias Schlapfer ile beraberindeki heyet, Elbeyli ilçesinde bulunan Beşiriye konaklama tesislerini ziyaret etti. Göç İdaresi İl Müdürü Hasan Kahraman tarafından karşılanan Schlapfer, mülteci kampını gezdi. Suriyelilerle bir araya gelen Schlapfer, Türkiye’nin göç konusunda yaptıklarından övgüyle söz ederek memnuniyetlerini dile getirdi.

KİLİS 29 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:07

GÜNEŞ 07:30

ÖĞLE 12:49

İKİNDİ 15:36

AKŞAM 18:00

YATSI 19:17

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.