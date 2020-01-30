Kilis'te yoğun sis etkili oldu

Kilis’te etkili olan sis nedeniyle kentin üzeri sis ile kaplanırken, sürücüler trafikte zor anlar yaşadı.

Kilis’te sabah saatlerinden itibaren etkili olan sis nedeniyle kent merkezinde görüş mesafesi bazı bölgelerde 30 40 metreye kadar düştü. Kentin üzeri sis ile kaplanırken, adete göz gözü görmedi. Karayollarında sürücüler sis nedeniyle araçların sis farlarını yakarak trafikte seyretti. Sisin gün boyu etkili olması bekleniyor.

KİLİS 30 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:07

GÜNEŞ 07:29

ÖĞLE 12:50

İKİNDİ 15:37

AKŞAM 18:01

YATSI 19:18

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