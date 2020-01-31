Şehit asker şehadetinin yıl dönümünde anıldı

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Kilis’in Polateli ilçesinde Şehit er Hüseyin Koyuncu’nun şahadetinin 22’inci yıl dönümünde mezarı başında kuranı kerim okutulduktan sonra mevlidi şerif okutuldu.

Polateli ilçesine bağlı Polatbey köyünde Şehit Hava er Hüseyin Koyuncu’nun mezarı başına anta programına Polateli Kaymakamı Mahmut Şener, İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Başçavuş Murat Yıldırım, İlçe Emniyet Amir Seçkin Kaya, daire amir ve müdürleri ile şehidin yakınları katıldı. Şehit Hüseyin Koyuncu kabri başında Kuranı kerimi okutulduktan sonra dualar edildi. Daha sonra Polatbey Köyü Camiinde sonrası Şehidin adına okunan Mevlit program sona erdi. 1998 yılında Şehit Hava er Hüseyin Koyuncu, Kütahya’da şehit olmuştu.

KİLİS 30 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:07

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