Karbonmonoksit gazından bir saatte 11 kişi zehirlendi

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Kilis’te son bir saat içerisinde sobadan sızan Karbonmonoksit gazından 11 kişi zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.

Kilis ve ilçelerinde etkili olan rüzgar, nedeniyle sobadan sızan karbonmonoksit gazı nedeniyle 11 kişi zehirlenmesi sonucu hastaneye kaldırıldı. Zehirlenenlerden bazıları yakınlarının yardımıyla bazıları ise 112 sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Zehirlenenlerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

KİLİS 30 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:07

GÜNEŞ 07:29

ÖĞLE 12:50

İKİNDİ 15:37

AKŞAM 18:01

YATSI 19:18

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