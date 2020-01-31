Gönüllü öğretmenler öğrencilere ders veriyor

Kilis’in Polateli ilçesinde gönüllü öğretmenler, ders ve konu eksiği bulunan öğrencilere, okullar tatil olmasına rağmen eğitim veriyor.

Polateli Kaymakamı Mahmut Şener, Vali Güner Özmen Ortaokulunda destekleme ve yetiştirme kursu alan 8. sınıf öğrencilerini ziyaret etti. Polateli merkez ve köylerinden konu eksiği olan ve pekiştirmek isteyen öğrencilerden oluşan sınıfta gönüllü öğretmenler tarafından yarıyıl tatili boyunca eğitim verildi. Kaymakam Şener, Yıl sonunda yapılacak sınav ve hedefleri hakkında öğrencilerle sohbet ettikten sonra özverili çalışmalarından dolayı onları tebrik ederek başarılar diledi. Kaymakam Mahmut Şener, yarıyıl tatilinde gönüllü olarak eğitim veren öğretmenlere de teşekkür etti.

KİLİS 30 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:07

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