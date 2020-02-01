Kilis´te, 15 kişi sobadan sızan gazdan zehirlendi

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KİLİS'te, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 15 kişi, hastanede tedavi altına alındı.

Kilis'te, dün gece etkili olan rüzgar nedeniyle farklı semtlerde 15 kişi, uyurken sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Yakınlarının çağırdığı sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından 15 kişi hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan bu kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.



KİLİS 30 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:07

GÜNEŞ 07:29

ÖĞLE 12:50

İKİNDİ 15:37

AKŞAM 18:01

YATSI 19:18

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