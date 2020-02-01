İl Müdürü Kadıoğlu Çiftçiler ile bir araya geldi

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Tarım ve Orman İl Müdürü Songül Kadıoğlu, Kilis’in Musabeyli ilçesine bağlı Hüseyinoğlu Köyünde çiftçiler ile bir araya geldi.

İl Müdürü Songül Kadıoğlu beraberinde Ziraat Mühendisleriyle birlikte Hüseyinoğlu köyünü ziyaret etti. Çiftçilerin sorunlarını dinleyen Kadıoğlu, Çiftçilerin daha fazla ürün almaları, ürün çeşitliliği, yöreye özgü ürünle, destekleme konularında bilgi verdi. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Ziraat Mühendisleri çiftçileri teknik anlamda neler yapacakları konusunda detaylı bir şekilde bilgilendirdi. Program soru cevap bölümüne müteakip tamamlandı.

KİLİS 30 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:07

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