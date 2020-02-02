Maç sonunda gerginlik yaşandı

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Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 2’inci Grup’ta Kilis BelediyesporGaziantep Ankasspor, karşılaşması sonrası Ankassporu futbolcular, gerginlik çıkardılar.

Kilis Belediyespor’un 31 üstünlüğü ile tamamlanan karşılaşma sonrası Gaziantep Ankassporlu futbolcular maçın bitiş düdüğü ile birlikte, Kilis Belediyesporlu futbolcuların üzerine yürüdü. Araya Gaziantep Ankassporlu yöneticiler ile bazı sporcular girerek, gerginliği önlemeye çalıştı. Gaziantep Ankassporlu futbolcular, soyunma odasına giderken de gerginlik çıkarmaları üzerine polis devreye girerek olay çıkmasını engelledi.

KİLİS 30 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:07

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