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Kilis’te trafik kazası: 1 ölü

İHA

Kilis’te trafik kazası: 1 ölü

Kilis’te otomobilin motosiklet ile çarpıştığı kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Ahmet Doğan (20) idaresindeki 79 DK 834 plakalı motosiklet, Suriye uyruklu M.M. yönetimindeki 79 AAH 446 plakalı otomobil ile Şıhmehmet Mahallesi Güzel Saray Sokak'ta çarpıştı. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Ahmet Doğan, 112 Acil Ambulansı ile Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan bütün müdahalelere rağmen motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü M.M. polis tarafından gözaltına alınarak kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KİLİS

30 Ocak 2020 Perşembe

  • İMSAK 06:07
  • GÜNEŞ 07:29
  • ÖĞLE 12:50
  • İKİNDİ 15:37
  • AKŞAM 18:01
  • YATSI 19:18
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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