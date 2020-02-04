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Kilis kent merkezinin nüfusu 3 bin 208 kişi arttı

İHA

Kilis kent merkezinin nüfusu 3 bin 208 kişi artarken, il genel nüfusu 51 kişi azaldı.

Kilis kent merkezinin nüfusu 3 bin 208 kişi arttı

Kilis kent merkezinin nüfusu 3 bin 208 kişi artarken, il genel nüfusu 51 kişi azaldı.
2019 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) göre Kilis ilinin bir yıl içinde 51 kişi azaldığı belirtildi. 31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla Kilis nüfusu 142 bin 490 kişi oldu. Kilis tüm Türkiye’nin yüzde 0,2’si kadar bir nüfusa sahip oldu ve nüfus bakımından tüm iller içinde 78. sırada yer aldı. Kilis nüfusu 2019 yılında, bir önceki yıla göre 51 kişi azaldı. Kilis’in belde ve köy nüfusu toplamı 34 bin 318 kişi oldu. İl ve ilçe merkezleri nüfusu ise 108 bin 172 kişi oldu. Belde ve köy nüfusu toplam nüfusun yüzde 24,1’ini, il ve ilçe merkezi nüfusu ise toplam nüfusun yüzde 75,9’unu oluşturdu. Erkek nüfusun oranı yüzde 50,9 ile 72 bin 520 kişi, kadın nüfusun oranı ise yüzde 49,1 ile 69 bin 970 kişi olarak gerçekleşti.
Nüfus artışı hızında Kilis, geriledi
TÜİK Gaziantep Bölge Müdürlüğü’nün yaptığı açıklamada Kilis’in nüfus artış hızının geçen yıla göre gerilediği belirtildi. Kilis geçen yıla göre nüfusu azalan 27 ilden biri oldu.
Kilis’in yıllık nüfus artış hızı 2019 yılında binde 0,4 oldu. Kilis, yıllık nüfus artış hızı bakımından tüm iller içinde 55. sırada yer aldı. Bu değer 2018 yılında binde 44,6 olarak gerçekleşmişti.
Nüfus yoğunluğu olarak ifade edilen “bir kilometrekareye düşen kişi sayısı” Kilis’te 2019 yılında 100 kişi oldu. Kilis nüfus yoğunluğu bakımından tüm iller içinde 25. sırada yer aldı.
Musabeyli ikinci
Kilis kent merkezi nüfusu 100 bin 675’den 103 bin 883 kişiye yükseldi. Köyler ve beldeleri dahil merkez ilçe toplamı 118.033 kişi oldu. Merkezden sonra ikinci büyük ilçe olan Musabeyli’nin toplam nüfusu ise 13 bin 334 kişi olarak gerçekleşti. Merkez ilçe hariç diğer ilçelerin nüfusu geçen yıla göre azaldı.

KİLİS

04 Şubat 2020 Salı

  • İMSAK 06:03
  • GÜNEŞ 07:25
  • ÖĞLE 12:50
  • İKİNDİ 15:41
  • AKŞAM 18:06
  • YATSI 19:22
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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