Gençler güreş kursuna ilgi gösteriyor

Kilis’te, gençler, açılan güreş kurslarına yoğun ilgi gösteriyor.

Kilis Halk Eğitimi Merkezi tarafından açılan güreş kursuna 40 Kilisli genç katılıyor. Halk Eğitim Müdürü Hasan Yiğit, gençlerin boş zamanlarında spor yapmaları için güreş kursu açtıklarını, 40 kişinin bu kursa katıldığını söyledi. Halk Eğitim Müdürü Hasan Yiğit, Gençlerin yararlanması için çok sayıda kurs açtıklarını ifade ederek, “öğrencilerimizin 2020 yılında da . TYT ve AYT kursları başta olmak üzere, kuranı kerim kursları dahil olmak üzere ilimizde 550 kurs açtık. Sadece gençler değil, toplumun bütün kesimleri yararlanıyor. Yaşı kaç olursa olsun, okuma yazma bilmeyenlere okuma yazma öğretiyoruz. Açılan kurslara Kilislileri bekliyoruz” dedi.

KİLİS 04 Şubat 2020 Salı İMSAK 06:03

GÜNEŞ 07:25

ÖĞLE 12:50

İKİNDİ 15:41

AKŞAM 18:06

YATSI 19:22

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