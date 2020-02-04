Muhtarlara hizmet içi eğitim verildi

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Kilis’in Elbeyli ilçesinde Muhtarlara yönelik Hizmetİçi Eğitim Semineri düzenlendi

Elbeyli Kaymakamı Kadir Duman'ın Başkanlığında, Muhtarlara yönelik Hizmetİçi Eğitim Semineri düzenlendi.

Söz konusu eğitimde Muhtarların devlet hiyerarşisinin tanıtılması, muhtarlık müessesesi ve organları, muhtarların görev, yetki ve sorumlulukları konularında İlçe Yazı İşleri Müdürü Zeki Sadık tarafından sunum yapıldı.

Akabinde Muhtar Bilgi Sisteminin (MUBİS) tanıtılması hakkında kısa film izlettirildi. İlçe Nüfus Müdürü Metin Kurtoğlu tarafından nüfusla ilgili bilgilendirme yapıldı.

KİLİS 04 Şubat 2020 Salı İMSAK 06:03

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